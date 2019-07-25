السعودية اليوم / سمو أمير القصيم يستقبل أعضاء لجنة التعديات بالمنطقة



بريدة 22 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 25 يوليو 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم في مكتبه بالإمارة اليوم، وكيل الإمارة المساعد للحقوق صالح البرادي، وأعضاء لجنة مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات بالإمارة الذين قدموا للسلام على سموه، وإطلاعه على أعمال اللجنة خلال الفترة الماضية.

ورحب سمو أمير منطقة القصيم بهم، ثم اطلع على التقرير الذي تضمن إجمالي مساحات الأراضي الحكومية، والتعديات التي تمت إزالتها خلال تلك الفترة وتسليمها لجهاتها تمهيداً للمحافظة عليها واستغلالها للمشاريع التنموية المستقبلية.

وأكد سموّه خلال اللقاء أهمية المحافظة على الممتلكات العامة، واستثمارها بالطرق المثلى، التي تخدم جميع المواطنين، داعياً سموّه أعضاء اللجنة إلى مراقبة الله تعالى والحرص على أداء الأمانة الملقاة على عاتقهم في خدمة الصالح العام، وإبراء الذمة وإحقاق الحق والحفاظ على أملاك المواطنين والدولة.

وشدد سمو الأمير فيصل بن مشعل على ضرورة الالتزام والتقيد بالتعليمات التي تمنع التعدي على الأراضي الحكومية، مقدماً شكره لوكيل الإمارة المساعد للحقوق وأعضاء لجنة مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات بالإمارة، واصلاً شكره لكل من أسهم وساعد في المحافظة عليها من أبناء المنطقة، لكي تتحقق الاستفادة الكاملة منها في دعم المشاريع التنموية، وتحقق ما تطمح إليه قيادتنا الرشيدة وما يخدم رؤية المملكة 2030.

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13:20ت م

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