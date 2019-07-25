السعودية اليوم / شراكة إستراتيجية بين منظمة الإيسيسكو والرابطة المحمدية للعلماء بالمغرب



الرباط 22 ذو القعدة 1440 هـ موافق 25 يوليو 2019 م واس

اتفقت المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو)، والرابطة المحمدية للعلماء بالمملكة المغربية، على إقامة شراكة إستراتيجية في المجالات التربوية والإعلامية والثقافية.

جاء ذلك خلال استقبال الأمين العام للرابطة الدكتور أحمد العبادي أمس بالرباط، للمدير العام لمنظمة الإيسيسكو الدكتور سالم بن محمد المالك.

وبحث الطرفان خلال اللقاء، سبل إقامة شراكة إستراتيجية شاملة ومندمجة ومركزة على المبادرات الميدانية العملية بين الإيسيسكو والرابطة في المجالات ذات الاهتمام المشترك ، ومنها بالخصوص تشبيك الجامعات في العالم الإسلامي من أجل تبادل الخبرات، وإنجاز الدراسات والبحوث في مجال العلوم الكبرى، وتعزيز الوساطة الثقافية لدعم قيم المواطنة والاندماج الاجتماعي، وتفكيك خطاب الغلو والتطرف ، ونشر قيم الإسلام السمحة واحترام مبادئ الوسطية والاعتدال ، وتعزيز التعايش الإنساني.

كما تسهم هذه الشراكة في العناية بالشباب وحمايته من مخاطر مضامين شبكات التواصل الاجتماعي المتطرفة ، والدفاع عن الحقوق المدنية والدينية للأقليات المسلمة في العالم ، وتكوين الأئمة والدعاة.

// انتهى //

13:09ت م

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