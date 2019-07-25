حج / جامعة جازان تشارك في موسم الحج



جيزان 22 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 25 يوليو 2019 م واس

تشارك جامعة جازان ضمن الجهات المشاركة في حج العام الحالي 1440هـ, بفريق طبي وأخر كشفي لخدمة ضيوف الرحمن منذ قدومهم وحتى مغادرتهم للمشاعر المقدسة.

وأوضح معالي مدير جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، أن المشاركة تأتي انطلاقاً من رسالتها في خدمة المجتمع, ومنهم حجاج بيت الله الحرام, مؤكداً أن موسم الحج يعد فرصة لأبناء الوطن لتسخير واستثمار مهاراتهم وخبراتهم في الأعمال التطوعية الميدانية، المساندة لجهود القطاعات الخدمية المختلفة في ظل توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله ـ، ببذل وتقديم كامل الرعاية والعناية بضيوف الرحمن وخدمتهم.

وبيّن الدكتور القحطاني، أن مشاركة الجامعة في الحج ستتم من خلال عدد من العيادات والطواقم الطبية، إلى جانب عربة العيادات المتنقلة المزودة بأحدث التجهيزات والمعدات الطبية وعدد من سيارات الإسعاف وتقديم الخدمات الطبية اللازمة من خلال إجراء التحاليل والأشعة، وتوفير العلاجات اللازمة للالتهابات العارضة، ومتابعة مرضى السكر والضغط، ورعاية الجروح والكسور، وعلاج ضربات الشمس، مشيراً إلى أن مشاركة أفراد الجوالة تم استقطابهم، ضمن برامج ومبادرات الجامعة في مجال المسؤولية الاجتماعية, والقيام بالمهام والأعمال المناطة بهم في إرشاد الحجاج، ومساعدة المحتاجين من كبار السن والأطفال، إلى جانب المشاركة في المسح الميداني للمواقع داخل المشاعر المقدسة.

// انتهى //

12:58ت م

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