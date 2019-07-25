السعودية اليوم / الأمن التونسي يوقف مهاجرين غير شرعيين شمال البلاد



تونس 22 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 25 يوليو 2019 م واس

أوقف الأمن التونسي 13 مهاجراً غير شرعي، من بينهم 5 فتيات، في سواحل مدينة بنزرت شمال تونس.

وأفاد بيان لوزارة الداخلية التونسية اليوم، أن المهاجرين كانوا يعتزمون بلوغ السواحل الإيطالية ، مشيراً إلى أنه تم الاحتفاظ بهم من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية في حقهم.

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12:49ت م

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