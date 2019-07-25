بدء تشغيل مركز صحي مدينة الحجاج بالقصيم

2019-07-25

متابعات الخليج 365 - القصيم

أعلنت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة القصيم اليوم الخميس، عن بدء تشغيل مركز صحي مدينة الحجاج، وذلك بعد توفير كافة التجهيزات الطبية ودعمه بـ17 كادراً طبياً وإدارياً.

وكان مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة القصيم مطلق بن دغيم الخمعلي، قد وجه بأهمية العمل على جاهزية مركز صحي مدينة الحجاج بوقت مبكر، وتوفير كافة التجهيزات والمستلزمات الطبية، وتخصيص كوادر طبية وإدارية، تعمل على تقديم أفضل الخدمات الصحية لحجاج بيت الله الحرام.

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وأكدت صحة القصيم أن المركز الصحي تم دعمه بجميع الأدوية واللقاحات ضد الإنفلونزا الموسمية والحمى المخية الشوكية، ويعمل به فريقٌ طبي متكامل من الأطباء والتمريض والفنيين، بما يضمن العمل على مدار 24 ساعة يومياً، لتقديم الخدمة الصحية بكافة مستوياتها الوقائية والعلاجية، مع التدخل الإسعافي الأولي للحالات الحرجة، ونقلها إلى المستشفيات المتخصصة بالمنطقة بواسطة سيارة إسعاف مجهزة لتلك الحالات.

وبينت صحة القصيم أن المركز يقوم بدور فعّال في الجانب التوعوي للحجاج وتعريفهم بقواعد الوقاية المفروض اتباعها لتجنب الإصابة بالأمراض الشائعة التي قد يتعرض لها الحاج خلال أدائه مناسك الحج كالإجهاد الحراري، وضربات الشمس والإنفلونزا والنزلات المعوية.