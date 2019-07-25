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صحيفة فرنسية: بريطانيا ظهرت ضعيفة أمام إيران
متابعات الخليج 365 - الرياض
سلطت الصحف الفرنسية، اليوم الخميس، الضوءَ على تداعيات احتجاز إيران لناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز.
وأفادت صحيفة “ليبراسيون” بحسب ما نقلت عنها “مونت كارلو” بأن الجيش البريطاني انتقد رد الفعل الضعيف للحكومة البريطانية حول احتجاز إيران لناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز وهو انتقاد تراه الصحيفة مرتبط بانشغال لندن بملف البريكست وتغيير رئيس الوزراء.
وأوضحت الصحيفة أن بريطانيا تظهر ضعيفة أمام أزمتها مع طهران مع رحيل رئيسة الوزراء تيريزا ماي التي لم تركز كثيرًا على أزمة ناقلة النفط بالإضافة إلى عدم وجود رد فعل منسق من قبل حلفائها الأوروبيين وهو ما سيتعين على رئيس الوزراء الجديد بوريس جونسون اتخاذ قرارات سريعة لإعادة مكانة لندن في إدارة أزمة مضيق هرمز.
في وقت سابق، كشفت بريطانيا أنها تعمل على تشكيل قوة أمنية بحرية بقيادة أوروبية؛ لضمان الملاحة الآمنة في مضيق هرمز، بعد أن احتجزت إيران سفينة ترفع علم بريطانيا، فيما وصفته لندن بأنها “قرصنة دولة”.
وأكد وزير الخارجية البريطاني، جيريمي هنت، للبرلمان “بموجب القانون الدولي، لم يكن يحق لإيران تعطيل مسار السفينة ناهيك عن الصعود إلى ظهرها. ومن ثم فهذه قرصنة دولة”.
وأضاف: “سنسعى الآن لتشكيل قوة أمنية بحرية بقيادة أوروبية؛ لدعم المرور الآمن للطواقم والحمولات في هذه المنطقة الحيوية”.
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