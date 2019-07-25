شكرا لقرائتكم خبر عن القتل تعزيراً لجانيين ترصدا لعدد من الأحداث واعتدوا عليهم في الرياض والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (الرياض)

أصدرت وزارة الداخلية اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيراً في كل من فهد بن سامر بن مرزوق الكثيري (سعودي الجنسية)، ومحمد نعمان فازع العقيل (يمني الجنسية) لإقدامهما على الترصد لعدد من الأحداث القصّر في أوقات مختلفة وخطفهم وفعل الفاحشة بهم بالقوة، والاعتداء عليهم بالضرب والتسبب في إصابتهم.

وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجانيين المذكورين وأسفر التحقيق معهما عن توجيه الاتهام لهما بارتكاب جريمتهما وبإحالتهما إلى المحكمة الجزائية صدر بحقهما صك يتضمن الحكم عليهما بالقتل تعزيراً لشناعة جرمهما, وأٌيد الحُكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا, وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق المذكورين، وتم تنفيذ حُكم القتل تعزيراً بالجانيَيْن اليوم الخميس 22 / 11 / 1440 هـ ، بمدينة الرياض في منطقة الرياض.

ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين أو يهتك أعراضهم وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.