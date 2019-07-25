رابط الاستعلام عن مساعدة الضمان الاجتماعي برقم السجل المدني لشهر ذي القعدة 1440هـ

قامت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية، بإنشاء برنامج مساعدة الضمان الاجتماعي برقم السجل المدني، وكان الهدف الأساسي من برنامج المساعدة المقطوعة هو تحسين الأوضاع المعيشية للمواطن السعودي صاحب الدخل المنخفض، وكذلك المواطنين السعوديين الذين يتقاضون معاش الضمان الاجتماعي، وتحسين والأوضاع الاقتصادية للسيدات السعوديات المطلقات والأرامل، وتمنح هذه الإعانات المقطوعة بعد قيام الضمان الاجتماعي السعودي، بعمل دراسة حالة لكل متقدم للحصول على المساعدات المقطوعة، لتحديد الحالات التي تستحق هذه الإعانات ولكي يصل الدعم لمستحقيه، وسوف نقوم من خلال موقعنا عرب نيوز بشرح شروط وقواعد الحصول على المساعدة المقطوعة.

شروط الحصول على مساعدة الضمان الاجتماعي

يجب أن يكون سن المواطن السعودي المتقدم للمساعدات المقطوعة 35 عاماً. يجب أن يمر عام للحصول على المساعدات المقطوعة مرة أخرى. يجب أن يكون الراتب الشهري للمتقدم للحصول على المساعدة المقطوعة غير متجاوز الحد المانع للصرف. يتم الحصول على إعانة الضمان الاجتماعي حسب أقدمية المتقدم. يتم تحديد قيمة المبالغ المالية التي يحصل عليها المتقدم للإعانات المقطوعة بعد تحديد عدد أفراد الأسرة، وراتب الأسرة الشهري. أقصى قيمة يمكن أن يحصل عليها أي متقدم للمساعدات المقطوعة 30 ألف ريال سعودي. تم إنشاء برنامج المساعدة المقطوعة لتحسين أوضاع المواطنين محدودي الدخل، وأصحاب معاشات الضمان الاجتماعي، والسيدات المطلقات والأرامل.

رابط مساعدة الضمان الاجتماعي السعودي

تم إنشاء برنامج مقطوعة الضمان الاجتماعي لتحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للمواطنين السعوديين، وطالبت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، المواطنين الذين تتوفر فيهم شروط الحصول على الإعانات المقطوعة، التوجه إلى أقرب مكتب ضمان اجتماعي ومعه الأوراق والمستندات المطلوبة، وكذلك تسجيل بياناتهم من خلال الرابط الذي خصصته الوزارة لذلك، ومن خلال هذه البيانات التي يتم تسجيلها يستطيع الضمان الاجتماعي، تحديد الحالات الأكثر احتياجاً لهذه المساعدات، بكل شفافية وموضوعية، دون تحيز لأحد، ويستطيع كل مواطن التسجيل من خلال رابط مقطوعة الضمان الاجتماعي السعودي.

موعد إيداع مساعدة الضمان الاجتماعي لشهر ذي القعدة 1440هـ

لم تقوم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بإيداع المساعدة المقطوعة لشهر ذي القعدة 1440هـ، في الحسابات البنكية للمواطنين السعوديين المتواجدين على قوائم انتظار مقطوعة الضمان الاجتماعي، وعلى كل المواطنين ترقب إعلان أسماء المواطنين السعوديين المستفيدين من هذه الإعانات المقطوعة من خلال موقعنا عرب نيوز.