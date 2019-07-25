، الانتهاء من مشروع تخفيض حرارة الشمس بطرق المشاة بالمشاعر ،

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نفذت أمانة العاصمة المقدسة مشروع طلاء الإسفلت الخافض للحرارة بطرق المشاة بالمشاعر المقدسة.
وشمل المشروع في مرحلته الأولى طلاء طريق المشاة بمشعر منى المؤدي إلى منشأة الجمرات، بمساحة إجمالية بلغت 3500 م2 تقريبًا للمساهمة في تخفيض درجات الحرارة ولخدمة ضيوف الرحمن.
وأوضح مدير عام المشاعر المقدسة والمواسم المهندس أحمد منشي أنه تم التعاون من شركة SUMITOMO اليابانية لتنفيذ المشروع، حيث يهدف إلى تجربة تخفيض درجات حرارة سطح الممشى بمنطقة الشعيبين، وإمكانية التوسع لتشمل ساحات منشأة الجمرات وتغطية عدد من طرق المشاة بالمشاعر المقدسة، مبينًاً أن المشروع سيساهم في تخفيض درجات الحرارة من 15 إلى 20 درجة مئوية، حيث سيتم تسجيل درجات الحرارة كل 10 ثواني خلال الموسم من خلال الحساسات التي تم وضعها تحت الإسفلت.
وعن قياس نجاح التجربة قال "منشي" إنه سيتم توزيع استبيان للمستخدمين لقياس مدى رضاهم عن المشروع خلال موسم الحج هذا العام، مشيراً إلى أنه تم التنسيق مع معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة لإجراء دراسة عن التجربة والتوصية بإمكانية التوسع في مواقع أخرى ومعرفة أنسب الأماكن التي يمكن للأمانة تقديم الخدمة بها.
25 يوليو 2019 - 22 ذو القعدة 1440 12:26 PM
يساهم في تخفيض درجات الحرارة من 15 إلى 20 درجة مئويةالانتهاء من مشروع تخفيض حرارة الشمس بطرق المشاة بالمشاعر
نفذت أمانة العاصمة المقدسة مشروع طلاء الإسفلت الخافض للحرارة بطرق المشاة بالمشاعر المقدسة.
وشمل المشروع في مرحلته الأولى طلاء طريق المشاة بمشعر منى المؤدي إلى منشأة الجمرات، بمساحة إجمالية بلغت 3500 م2 تقريبًا للمساهمة في تخفيض درجات الحرارة ولخدمة ضيوف الرحمن.
وأوضح مدير عام المشاعر المقدسة والمواسم المهندس أحمد منشي أنه تم التعاون من شركة SUMITOMO اليابانية لتنفيذ المشروع، حيث يهدف إلى تجربة تخفيض درجات حرارة سطح الممشى بمنطقة الشعيبين، وإمكانية التوسع لتشمل ساحات منشأة الجمرات وتغطية عدد من طرق المشاة بالمشاعر المقدسة، مبينًاً أن المشروع سيساهم في تخفيض درجات الحرارة من 15 إلى 20 درجة مئوية، حيث سيتم تسجيل درجات الحرارة كل 10 ثواني خلال الموسم من خلال الحساسات التي تم وضعها تحت الإسفلت.
وعن قياس نجاح التجربة قال "منشي" إنه سيتم توزيع استبيان للمستخدمين لقياس مدى رضاهم عن المشروع خلال موسم الحج هذا العام، مشيراً إلى أنه تم التنسيق مع معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة لإجراء دراسة عن التجربة والتوصية بإمكانية التوسع في مواقع أخرى ومعرفة أنسب الأماكن التي يمكن للأمانة تقديم الخدمة بها.
، الانتهاء من مشروع تخفيض حرارة الشمس بطرق المشاة بالمشاعر ،
المصدر : الخليج 365
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