، مذكرة تفاهم بين "مشاعل الخير" و"صحة الشرقية" لتعزيز الوعي الصحي ،

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وقع مركز الأميرة جواهر لمشاعل الخير، مذكرة تفاهم مع مديرية صحة المنطقة الشرقية؛ تهدف لتنظيم المشاركة والتعاون في دعم الفعاليات، لنشر وتعزيز الوعي الصحي بالمجتمع.
جرى توقيع الاتفاقية بمقر المديرية من قبل مدير عام صحة الشرقية بالإنابة ومديرة مركز الأميرة جواهر لمشاعل الخير مريم بنت أحمد اليحيا.
من جانبها قالت اليحيا إن الاتفاقية عبارة عن مبادرة تثقيفية عن أهمية الصحة النفسية وتأثير الاكتئاب والقلق على الجانب الصحي والاجتماعي والمهني وكيفية التخلص من هذه المشاكل النفسية بطرق مختلفة، من خلال إقامة معرض بداخل مقر مركز الأميرة جواهر لمشاعل الخير بمدينة الدمام، لكافة شرائح المجتمع من النساء والرجال من يعاني من بعض أعراض الاكتئاب والقلق؛ لتقديم استشارات مجانية من مختصين ورعاية ومتابعة.
وأضافت اليحيا أن المعرض هو الأول من نوعه على مستوى المنطقة الشرقية، وهو معرض تثقيفي توعوي ينقسم الى محاضرات إثرائية واستشارات مختصة وعالم الجمال والثقة، بالإضافة إلى قسم ترفيهي .
25 يوليو 2019 - 22 ذو القعدة 1440 12:17 PM
مبادرة تثقيفية عن أهمية الصحة النفسية وتأثير الاكتئاب والقلقمذكرة تفاهم بين "مشاعل الخير" و"صحة الشرقية" لتعزيز الوعي الصحي
وقع مركز الأميرة جواهر لمشاعل الخير، مذكرة تفاهم مع مديرية صحة المنطقة الشرقية؛ تهدف لتنظيم المشاركة والتعاون في دعم الفعاليات، لنشر وتعزيز الوعي الصحي بالمجتمع.
جرى توقيع الاتفاقية بمقر المديرية من قبل مدير عام صحة الشرقية بالإنابة ومديرة مركز الأميرة جواهر لمشاعل الخير مريم بنت أحمد اليحيا.
من جانبها قالت اليحيا إن الاتفاقية عبارة عن مبادرة تثقيفية عن أهمية الصحة النفسية وتأثير الاكتئاب والقلق على الجانب الصحي والاجتماعي والمهني وكيفية التخلص من هذه المشاكل النفسية بطرق مختلفة، من خلال إقامة معرض بداخل مقر مركز الأميرة جواهر لمشاعل الخير بمدينة الدمام، لكافة شرائح المجتمع من النساء والرجال من يعاني من بعض أعراض الاكتئاب والقلق؛ لتقديم استشارات مجانية من مختصين ورعاية ومتابعة.
وأضافت اليحيا أن المعرض هو الأول من نوعه على مستوى المنطقة الشرقية، وهو معرض تثقيفي توعوي ينقسم الى محاضرات إثرائية واستشارات مختصة وعالم الجمال والثقة، بالإضافة إلى قسم ترفيهي .
، مذكرة تفاهم بين "مشاعل الخير" و"صحة الشرقية" لتعزيز الوعي الصحي ،
المصدر : الخليج 365
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