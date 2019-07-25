محمد بن مسعود - الدمام - قالت: العطل كان خارجاً عن إرادة المؤسسة قالت المؤسسة العامة للتقاعد إن خدمة الهاتف المجاني عادت للعمل مجدداً بعد تعرضها لعطل صباح اليوم. وأوضحت المؤسسة قائلة: عملاءنا الكرام نفيدكم بأنه حدث عطل خارج عن إرادة المؤسسة في خدمة الهاتف المجاني صباح هذا اليوم استمر لمدة نصف ساعة، ونفيدكم بأن الخدمة تعمل حالياً بشكل جيد. 25 يوليو 2019 - 22 ذو القعدة 1440 12:02 PM قالت: العطل كان خارجاً عن إرادة المؤسسة Advertisements #مؤسسة_التقاعد: الهاتف المجاني عاد للعمل #مؤسسة_التقاعد: الهاتف المجاني عاد للعمل قالت المؤسسة العامة للتقاعد إن خدمة الهاتف المجاني عادت للعمل مجدداً بعد تعرضها لعطل صباح اليوم. وأوضحت المؤسسة قائلة: عملاءنا الكرام نفيدكم بأنه حدث عطل خارج عن إرادة المؤسسة في خدمة الهاتف المجاني صباح هذا اليوم استمر لمدة نصف ساعة، ونفيدكم بأن الخدمة تعمل حالياً بشكل جيد. الكلمات المفتاحية ، #مؤسسة_التقاعد: الهاتف المجاني عاد للعمل ،

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