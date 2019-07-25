حج / سمو محافظ حفر الباطن يؤكد جاهزية منفذ الرقعي لإستقبال ضيوف الرحمن



حفرالباطن 22 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 25 يوليو 2019 م واس

أكد صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد، محافظ حفر الباطن جاهزية جميع القطاعات المدنية والأمنية لإستقبال ضيوف الرحمن في منفذ الرقعي، لافتا إلى أن توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - تؤكد على بذل كل الإمكانات والخدمات على أكمل وجه لخدمة الحجاج في ظل الأمكانات التي سخرتها الحكومة الرشيدة ـ أيدها الله ـ .

وأكد سموه أن العمل سيكون متكاملا بين جميع الجهات الحكومية ولن يكون هناك أي تقصير في تقديم كافة الخدمات لتوفير كل سبل الراحة للحاج لتمكينهم من الوصول إلى المشاعر المقدسة وحتى عودتهم إلى بلدانهم بعد أداء مناسكهم بيسر وسهولة.

// انتهى //

12:28ت م

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