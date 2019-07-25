السعودية اليوم / "فضل التوحيد وأهميته " محاضرة دعوية بمدينة جيزان غداً



جيزان 22 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 25 يوليو 2019 م واس

ينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة جازان غداً، محاضرة بعنوان "فضل التوحيد وأهميته "، وذلك بجامع أبو بكر الصديق بحي الروضة في مدينة جيزان.

وتأتي المحاضرة التي يقدمها أحمد بن محمد الشبيلي، ضمن المحاضرات والمناشط الدعوية التي ينفذها الفرع خلال العام الحالي .

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11:47ت م

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