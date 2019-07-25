حج / سجون منطقة مكة المكرمة تنفذ حملة تطعيم لمنسوبي المديرية ونزلاء "ثقة" المشاركين في الحج

جدة 22 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 25 يوليو 2019 م واس

نفذت مديرية السجون بمنطقة مكة المكرمة بالتعاون مع إدارة الشؤون الصحية للصحة العامة بمحافظة جدة, حملة تطعيمات بمقر إدارة سجن بريمان بجدة ضد الإنفلونزا الموسمية والحمى الشوكية، استهدفت تطعيم المشاركين في مهمة الحج للعام الحالي 1440هـ، وجميع النزلاء ممن انطبقت عليهم الشروط لأداء فريضة الحج مع أسرهم.

وبيّن مدير السجون بمنطقة مكة المكرمة اللواء ماجد بن بندر الدويش، أنه تم الاستعداد بكل الإمكانيات لهذه المبادرة, التي تأتي امتداداً للتجربة الناجحة لخروج 38 نزيلاً من مستفيدي مركز "ثقة" لأداء العمرة برفقة أسرهم في شهر شوال الماضي.

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11:19ت م

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