السعودية | المالكي: لاصحة لما تبثه وسائل إعلام الميليشيا الحوثية من أنهم استهدفوا مواقع حساسة بقاعدة الملك خالد

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن المالكي: لاصحة لما تبثه وسائل إعلام الميليشيا الحوثية من أنهم استهدفوا مواقع حساسة بقاعدة الملك خالد والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 11:10 صباحًا, 25 يوليو 2019 م المناطق_الرياض أكد المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن” العقيد الركن تركي المالكي على أنه لا صحة لما تبثه وسائل إعلام الميليشيا الحوثية من أنهم استهدفوا مواقع حساسة بقاعدة الملك خالد الجوية واصفاً أكاذيبهم بأنها تعكس حالة اليأس التي تعيشها الميليشيا.

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