حل سهل من الكهرباء لمستفيد يشكو ارتفاع الفاتورة

2019-07-25

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكدت السعودية للكهرباء أن الفاتورة الثابتة هي خدمة تقدمها الشركة تُمكن المستفيد من سداد قيمة الاستهلاك عبر أقساط شهرية متساوية لتلافي ارتفاع فواتير الصيف.

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وأوضحت الكهرباء أن المشترك يستطيع التغيير من سلوكه الاستهلاكي والترشيد عبر الفاتورة الثابتة، وذلك بأن يكون الرصيد له، وإن كان عليه مستحقات فهناك إمكانية تقسيط المبالغ لسنة مقبلة أخرى.

جاء ذلك ردًا من الكهرباء على مستفيد يشكو من ارتفاع الفاتورة وعدم استطاعته سدادها دفعة واحدة ويريد حلًا يمكنه من تلافي ارتفاع فواتير الصيف.

وتابعت الكهرباء في سياق آخر، أنه بإمكان المستفيد أيضًا سداد نصف إجمالي المبلغ عبر تطبيق البنك مثل نظام مباشر الراجحي، حيث يتم اختيار سداد فاتورة لمرة واحدة، ثم اختيار الشركة السعودية للكهرباء، وبعدها إدخال رقم الحساب، ثم النقر مرتين على المبلغ السابق وإزالته، وأخيرًا إدخال المبلغ الجديد المراد سداده.