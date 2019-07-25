الان تتابع مباحثات سعودية-أمريكية حول جهود تحقيق السلام في اليمن والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365:
أجرى السفير السعودي لدى اليمن محمد بن سعيد آل جابر مباحثات في الرياض مع مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون
النزاعات وعمليات الاستقرار دينيس ناتالي تطرقت إلى جهود المملكة لإحلال السلام في اليمن والعمليات الإنسانية والتنموية.
وذكر بيان صادر عن السفارة اليوم الخميس أنه جرى خلال اللقاء “استعراض العلاقات المتميزة بين البلدين والقضايا ذات الاهتمام المشترك”.
وكان مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية سلم أمس الأربعاء 7 عربات إسعاف حديثة مجهزة بتجهيزات فنية متكاملة للحكومة اليمنية في عدن، ضمن مشروع دعم القطاع الصحي هناك.
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