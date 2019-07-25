الشؤون الإسلامية تكمل مشروع توريد وتركيب مولدات احتياطية لمساجد المشاعر المقدسة ومسجد الحل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس_مكة المكرمة

أكملت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد مشروع توريد وتركيب مولدات احتياطية لمساجد المشاعر المقدسة والمواقيت ومسجد الحل بمكة المكرمة، بهدف توفير تيار بديل يعمل تلقائيا عند انقطاع التيار الكهربائي بمبلغ إجمالي وقدره 2,311,125 ريالا، حيث تم تركيب 9 مولدات بعض مقرات الوزارة بعرفات ومسجد المشعر الحرام ومقر الوزارة بمزدلفة ومسجد الخيف وبمشعر منى ومسجد حجاج البر بمشعر منى ومسجد السيدة عائشة بالتنعيم ومسجد الحل بجعرانة.

ويأتي هذا المشروع ضمن المشاريع التطويرية التي اعتمدها وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، ضمن خطة الوزارة في الحج للعام الحالي 1440هـ، سعيا لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن ليتمكنوا من أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة، تماشيا مع التوجيهات الكريمة التي تؤكد دائما على تحقيق التميز في الخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام ومختلف المرافق التابعة له، وتجهيزها وتهيئتها وفق أعلى معايير الجودة والمواصفات مواكبة لرؤية 2030.