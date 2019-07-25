قائد القوات المسلحة البوروندية يزور مركز التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب في الرياض

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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استقبل أمين عام التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب المكلف، اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي، في مقر مركز التحالف بالرياض، قائد القوات المسلحة البوروندية، الفريق برايم نيونجابو، واستعرض الجانبان سبل التعاون المشترك وتعزيز العلاقات.

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وأوضح اللواء المغيدي خلال اجتماعه مع الفريق نيونجابو أهداف التحالف، والإنجازات التي حققها في مجال محاربة الإرهاب في المجالات الأربعة (الفكري والإعلامي والعسكري ومحاربة تمويل الإرهاب).

كما أكد الأمين العام أهمية التعاون المشترك وتبادل التجارب والخبرات بين الطرفين في محاربة التطرف العنيف والإرهاب.

من جانبه أثنى قائد القوات المسلحة البوروندية على الجهود التي يبذلها التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، لتنسيق وتكثيف جهود الدول الـ 41 الأعضاء في التحالف في الحرب الدولية على الإرهاب والتطرف العنيف.

وتأتي هذه الزيارة في إطار جهود التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب المستمرة نحو إقامة شراكات استراتيجية بين الدول الأعضاء والدول الداعمة والمنظمات الدولية، وتعزيز العلاقات والتعاون المستمر مع دول العالم كافة، من أجل رفع القدرات وتبادل أفضل الممارسات الدولية والمعلومات والخبرات في مجال محاربة الإرهاب، والانضمام إلى الجهود الدولية الأخرى الرامية إلى حفظ الأمن والسلم الدوليين.