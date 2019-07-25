، "اليوسف" يقود "ديوان المظالم" إلى عالم الخدمات الإلكترونية المتطورة ،

محمد بن مسعود - الدمام - ثمّن دعم ولاة الأمر وحرصهم على تعزيز العدل وتحقيق الآمال والتطلعات

شهد ديوان المظالم، منذ تعيين فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن محمد بن ناصر اليوسف رئيساً له، بأمر ملكي، صدر في 10 رجب من عام 1436هـ، الكثير من التطورات والتحسينات، التي طالت جميع أقسامه وعملياته، الأمر الذي انعكس "إيجاباً" على نوعية الخدمات المقدمة لمراجعي الديوان.

وتتابعت عمليات التحديث في ديوان المظالم في الفترة الأخيرة، عن طريق وضع الخطط والبرامج اللازمة، لتطوير آلية العمل، واعتماد التقنيات الحديثة؛ بهدف التخفيف على المراجعين، وتسريع إنجاز معاملاتهم، باتباع أعلى معايير الدقة، فضلاً عن تعزيز مبادئ العدل والمساواة في إصدار الأحكام، ويحقق الآمال والتطلعات التي تتطلع إليها الرؤية الاستراتيجية لديوان المظالم 2020.

وخلال فترة وجيزة، تحققت داخل الديوان حزمة من الإنجازات الواضحة، التي عززت آلية العمل فيه، ويمكن تلخيص هذه الإنجازات، التي أشرف عليها الدكتور "اليوسف" في الإعلان عن استراتيجية ديوان المظالم 2020، وهي استراتيجية تطويرية شاملة، حققت وما زالت تحقق الأهداف المرجوة، إلى جانب تدشين نظام "معين" الإلكتروني، وتدشين نظام التفتيش القضائي الإلكتروني، وإطلاق مركز "درع" لأمن المعلومات، وتدشين نظام التفتيش القضائي الإلكتروني، وإطلاق مركز الاتصال الموحد، وإتاحة الاطلاع على مجموعة من الإصدارات للأحكام والمبادئ القضائية عبر البوابة، وإطلاق خدمة "راسل" على منصات الإعلام الجديد، وافتتاح المحكمة الإدارية في وادي الدواسر وحفر الباطن.

وفي الوقت نفسه أقر مجلس القضاء افتتاح محكمة إدارية في الأحساء، كما أقر إنشاء محكمة استئناف إداري بمنطقة الجوف، وتم توقيع 9 مذكرات تفاهم مع جهات داخلية و3 دولية، والأهم من ذلك، أن الديوان حقق نسبة إنجاز في القضايا لعام 1439هـ بلغت 73.8 %، إلى جانب هذا أولى ديوان المظالم عناية كبيرة بمجال تمكين المرأة، من خلال تفعيل دورها وعملها في الديوان، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة لاستيعاب أكبر عدد من طالبات القانون في المملكة لغرض ممارسة التطبيق العملي في الديوان ومحاكمه.

قفزة هائلة

وخلال السنوات الماضية، حقق ديوان المظالم، قفزة هائلة في تطوير الخدمات الإلكترونية، وهو ما أهّله لتحقيق مركز عالٍ في مؤشرات القياس في برنامج التعاملات الحكومية "يسّر"، في القطاع العدلي والشؤون الإسلامية، متفوقاً على عدد من الجهات، حيث جاء الديوان ضمن أفضل 15 جهة حكومية في مؤشرات "النضج" بمجال تقديم الخِدْمات الإلكترونية للمستفيدين، إضافة إلى ذلك، حقق الديوان مركزاً متقدماً في الاستعداد الإلكتروني للتحول التقني في إجراءات منظومة عمله، حيث جاء ضمن الباقة الخضراء التي وضعها برنامج يسّر.

ويأتي هذا المنجز، ليضيف تقدماً قياسياً، متوافقاً مع ما رسمته خطة ديوان المظالم الاستراتيجية 2020 من خلال هدفها الاستراتيجي الثاني (التحول الإلكتروني)، من خلال تقديم الدعوى بشكل إلكتروني ومتابعة مسارها منذ بدء الترافع وحتى الانتهاء بالحكم فيها وأرشفتها.

ويحسب لرئيس ديوان المظالم الشيخ الدكتور خالد اليوسف، تكوين لجنة مرتبطة به مباشرة؛ لتعزيز ومتابعة الوعي الفكري والعلمي لمنسوبي الديوان، وذلك لما للأمن الفكري من أهمية بالغة في حماية الفرد وتوعيته، وفي تعزيز مفهوم الانتماء الوطني وحماية المقدرات والمكتسبات الوطنية.

وتختص اللجنة بدراسة ما يرد إليها من ملاحظات وتوجهات تخدش العمل المهني والوظيفي لمنسوبي ديوان المظالم، مع اقتراح آلية المعالجة لذلك بما يساهم في منع تواجد الأفكار المتطرفة وممارسات الغلو، كما تختص اللجنة بدراسة الاحتياج التدريبي للقضاة ورسم الخطة التدريبية ومراجعة وإجازة المحتوى التدريبي، بغية أن تؤتي هذه البرامج التدريبية ثمارها المرجوة ومردودها المأمول.

برامج ومبادرات

وعلى نطاق تعزيز الخدمات الإلكترونية في ديوان المظالم، وتنمية قدرات الموظفين وتحسين أدائهم، فقد أطلق الديوان نظامه الإلكتروني "داعم"، الذي يعتبر منصة تقنية إلكترونية موحدة لتقديم احتياجات الدعم الفني لجميع خدمات تقنية المعلومات لمنسوبي ومنسوبات ديوان المظالم، ويتيح النظام لمنسوبي الديوان تقديم طلبات الدعم، سواءً لبلاغات المشاكل التقنية، أو طلبات تقنية جديدة، مع إمكانية متابعة حالة الطلب من أي مكان.

ودشن الديوان برنامج إدارة الإلكتروني للأمانة العامة لمجلس القضاء الإداري؛ بهدف إيجاد منصة إلكترونية متطورة تدعم الأمانة العامة للمجلس في أعمالها، من خلال استقبال وتجهيز طلبات التعيين على السلك القضائي، وطلبات القضاة المتعلقة بشؤونهم الوظيفية من نقل وندب وغيرها، بالإضافة إلى التكامل مع نظام التفتيش القضائي والموارد البشرية والمالية ونظام "معين الإلكتروني"، ليسهم في تحقيق أعلى درجات الجودة مع تخفيض التكلفة الزمنية لإنجاز المعاملات.

وفي إطار رفع الوعي القضائي والحقوقي، ودعم الجهود القائمة لنشر المعرفة والعلم المتخصص، يعمل ديوان المظالم حالياً على إصدار مجلة قانونية متخصصة تأتي في إطار الهدف الاستراتيجي الخامس من خطة ديوان المظالم ٢٠٢٠.

ويواصل فريق عمل المجلة بجولات داخلية وخارجية، للوقوف على تجارب مقارنة للاستفادة منها في إعداد المحتوى العلمي والمعرفي للمجلة، وآليات العمل النموذجية للنشر وطرق التواصل مع الجهات العلمية والأكاديمية لفتح قنوات تواصل مميزة ومحفزة مع الباحثين والمختصين.

وأطلق الديوان مبادرة "نشر"، التي تهدف إلى رفع الوعي القضائي لجميع فئات المجتمع، ليكونوا على علم واطلاع بالثقافة الحقوقية، والتعريف بالمنجزات والمبادئ القضائية المستقرة، من خلال منصات وسائل التواصل الاجتماعي.

وتعنى المبادرة بنشر الأحكام الإدارية التي صدرت في صيغتها النهائية، وبتنوع في مجالات مختلفة، مع نشر فيديوهات تعريفية بخدمات ديوان المظالم، تقدم من خلالها تعريف بالخدمات الإلكترونية للديوان وكيفية الاستفادة منها على الوجه الأمثل من قبل المستفيدين، تسهيلاً عليهم في إجراءات التقاضي.

وتتضمن المبادرة "ومضات قضائية" يشارك من خلالها أصحاب الاختصاص من ذوي الخبرة من القضاة بتعريفٍ للقضاء الإداري، مع تقديم شروح مفصلة لاختصاصات ديوان المظالم، إضافة إلى لقاءات تعريفية مصورة، تستخدم الطريقة الحوارية عن طريق طرح أسئلة باختصاصات ديوان المظالم للمستفيدين والجمهور، ومن ثم تقدم بعد ذلك الإجابة العلمية الصحيحة للأسئلة المطروحة في نهاية التقرير المصور.

وتحرص المبادرة على نشر الأحكام باللغة الإنجليزية، بهدف توسيع نطاق نشر الثقافة الحقوقية بالعديد من اللغات لمن لا يجيد التعامل باللغة العربية؛ سعياً لنشر هذه الثقافة ذات المحتوى المتخصص.

الإحصاءات تعزز الإنجازات

وتعكس الإحصائيات الأخيرة، الصادرة عن ديوان المظالم، حجم الإنجازات والأنشطة المتحققة على أرض الواقع، ففي الإحصائيات القضائية للستة أشهر المنقضية من العام الهجري الحالي، بلغ عدد الجلسات القضائية التي سجلتها محاكم ديوان المظالم 303 آلاف جلسة، وعدد القضايا الواردة بلغت 186 ألف قضية، أما عدد الدعاوى المنجزة، فبلغ 170 ألف قضية، وعدد زوار نظام معين 293 ألف زائر، وهذه أرقام مرشحة لتحقيق قفزة هائلة بنهاية العام.

ويعد صدور التقرير الإحصائي للأعمال القضائية بديوان المظالم، بشكل ربع سنوي مؤشراً رقمياً مهماً؛ لاعتماده على معايير إلكترونية دقيقة من حيث سلامة المدخلات، ومن ثم وضوح وسلامة مخرجاته. مما يشكل عاملاً مساهماً في تطوير وتحسين جودة العمل القضائي، وفق ما رسمته الخطة الاستراتيجية لديوان المظالم 2020.

إشادة دولية

وعلى هامش الزيارة لديوان المظالم التي قام بها البرفيسور لويس كاتز عميد مكتب الدراسات العليا للمغتربين بجامعة كيس وسترن ريسيرف الأمريكية، أعرب خلالها عن إشادته بالممارسة الناجحة للديوان من خلال النقلة التقنية الفريدة من نوعها في إجراءات التقاضي الإلكترونية التي وصل إليها الديوان، قائلاً: إن القضاة هنا في المملكة سيخدمون العدالة بشكل متطور من خلال التقنية، حيث إن العمل القضائي يعمل وفق منظومة فعالة جداً، ونحن نتطلع لنقل التجربة والاستفادة من الخبرات التي شاهدناها في ديوان المظالم تحت قيادة الدكتور خالد، مشيراً إلى أن الديوان بهذه التجربة سيكون محط أنظار الجامعات المتخصصة في مجالات القانون، كمقصدٍ للبحوث والدراسات العلمية.

دعم ولاة الأمر

ورغم التطوير المستمر لديوان المظالم، إلا أن رئيسه الشيخ الدكتور خالد اليوسف، لا يتوقف عن حث القضاة ومنسوبي المرافق القضائية على تحري العدالة في إصدار الأحكام، وسرعة الإنجاز لخدمة المستفيدين وتلبية احتياجاتهم القضائية والعدليّة، للبت في قضاياهم ومعاملاتهم على الوجه الأمثل، وذلك وفق ما يزخر به ديوان المظالم من إمكانيات تقنية عالية سخرت من أجلهم، للإسراع في تحقيق العدالة الناجزة لكافة أصحاب الحقوق وفق صحيح النظام.

ويصف الدكتور "اليوسف" تطوير الخدمات الإلكترونية في ديوان المظالم، بأنه أحد منجزات الخطة الاستراتيجية للديوان 2020، التي ما زالت تحمل الكثير من الأهداف والرؤى الهادفة إلى تطوير منظومة العمل القضائي.

ويؤكد د. "اليوسف" أن ديوان المظالم يخطو هذه الخطوات المتميزة بفضل من الله أولاً، ثم بدعم قيادة هذا البلد المبارك، وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- من خلال تسخير كل الإمكانات للرقي بمرفق قضاء ديوان المظالم حتى يؤدي رسالته السامية في المجتمع بعدالة ناجزة تحفظ الحقوق وترد المظالم.