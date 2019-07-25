محمد بن مسعود - الدمام - متضررون يطالبون بوقف القرار والتدخل حفاظاً على مصادر رزقهم قرر مستثمر سوق الأسماك التابع للبلدية بصامطة رفع الإيجارات على المستفيدين أضعافًا، من خلال خطاب للمستأجرين طالبهم فيه بالقبول أو المغادرة خلال 72 ساعة؛ على الرغم من أن دخل بعضهم لا يمكّنه من سداد تلك المستحقات؛ جراء الظروف التي يمر بها بعض الصيادين مؤخرًا، فيما ناشد المتضررون بوقف العمل بهذا القرار وتدخل الأمانة.

وقال أحد المتضررين إن المستثمر الجديد سلمهم خطابات باسم مؤسسته إما التوقيع بالإيجار الجديد أو الإخلاء خلال 72 ساعة، دون سابق إنذار بفارق أضعاف عن الإيجار السابق الذي يعتبر مناسباً مقارنة لدخل البعض، خاصة وأن الكثير منهم يعاني الظروف القاسية، وحالياً تم رفعه إلى 4800 ريال، مناشداً التدخل ووضع حد لهذا القرار الذي قد يتسبب في توقف مصدر رزقهم.

من جهته، قال رئيس بلدية صامطة هادي دغريري لـ"الخليج 365" معلقًا على ما سيخلفه القرار وشكوى باعة السمك، بأنه ليست هناك معاناة والأمر له ضوابط وأنظمة وقوانين تحكم كلا الطرفين، ولن يسمح إلا بما يضمن حقوق الجميع وبشكل عادل.

25 يوليو 2019 - 22 ذو القعدة 1440 10:54 AM متضررون يطالبون بوقف القرار والتدخل حفاظاً على مصادر رزقهم Advertisements بلدية صامطة عن رفع إيجارات سوق الأسماك: هناك ضوابط بلدية صامطة عن رفع إيجارات سوق الأسماك: هناك ضوابط قرر مستثمر سوق الأسماك التابع للبلدية بصامطة رفع الإيجارات على المستفيدين أضعافًا، من خلال خطاب للمستأجرين طالبهم فيه بالقبول أو المغادرة خلال 72 ساعة؛ على الرغم من أن دخل بعضهم لا يمكّنه من سداد تلك المستحقات؛ جراء الظروف التي يمر بها بعض الصيادين مؤخرًا، فيما ناشد المتضررون بوقف العمل بهذا القرار وتدخل الأمانة.

وقال أحد المتضررين إن المستثمر الجديد سلمهم خطابات باسم مؤسسته إما التوقيع بالإيجار الجديد أو الإخلاء خلال 72 ساعة، دون سابق إنذار بفارق أضعاف عن الإيجار السابق الذي يعتبر مناسباً مقارنة لدخل البعض، خاصة وأن الكثير منهم يعاني الظروف القاسية، وحالياً تم رفعه إلى 4800 ريال، مناشداً التدخل ووضع حد لهذا القرار الذي قد يتسبب في توقف مصدر رزقهم.

من جهته، قال رئيس بلدية صامطة هادي دغريري لـ"الخليج 365" معلقًا على ما سيخلفه القرار وشكوى باعة السمك، بأنه ليست هناك معاناة والأمر له ضوابط وأنظمة وقوانين تحكم كلا الطرفين، ولن يسمح إلا بما يضمن حقوق الجميع وبشكل عادل. الكلمات المفتاحية

، بلدية صامطة عن رفع إيجارات سوق الأسماك: هناك ضوابط ،

المصدر : الخليج 365

الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه