ترامب يمنع السعودية والإمارات من شراء الأسلحة ب "الفيتو"

أوقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عدة قرارات في الكونغرس تتعلق بصفقات بيع أسلحة للسعودية والإمارات باستخدام حق النقد الفيتو.

وقال ترامب في رسالة إلى مجلس الشيوخ يبرر فيها استخدامه الفيتو الرئاسي، إن "هذه القرارات تضعف القدرة التنافسية للولايات المتحدة على الصعيد الدولي وتضر بالعلاقات الهامة التي نتشاركها مع حلفائنا وشركائنا".

وهذه هي المرة الثالثة التي يستخدم فيها الرئيس الفيتو الرئاسي ضد قرارات للكونغرس منذ توليه منصبه.

وكان الكونغرس قد صادق على تلك القرارات هذا الشهر في خطوة فسرها محللون بأنها شكلت ضربة لإدارة ترامب.

ووفقاً لروسيا اليوم، يعتبر مراقبون أن صفقات الأسلحة الأمريكية للسعودية تفاقم الحرب في اليمن، حيث تقود السعودية تحالفا تدعمه الولايات المتحدة ضد مقاتلي جماعة "أنصار الله" (الحوثيون).