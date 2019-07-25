هل حجبت السعودية تطبيق "سناب شات" ؟

نفت الاتصالات السعودية الأخبار التي يتناقلها رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول حظر تطبيق سناب شات في السعودية وإيقاف عمله.

ونقلت صحيفة "الرياض" عن مصدر مسئول في الاتصالات السعودية، أن مثل هذا الإجراء لو حدث لأي سبب تنظيمي أو خلافه سيعلن للجمهور، لأنه يتعلق بوسيلة متاحة حاليا لشريحة كبيرة من مختلف الفئات، وأيضا الشركة المعنية ستخطر بذلك وتحيط المتعاملين بالتواصل عبر تطبيقها.

وانتشر هاشتاغ #حجب_السناب_في_السعودية_من_غدا# مؤخرا قائمة تويتر في السعودية.

ووفقاً لروسيا اليوم، تباينت آراء المغردين بشأن هذا الخبر، في الوسم الذي حصد أكثر من 30 ألف تغريدة خلال ساعتين، ما بين مؤيدين ورافضين.

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وتعد السعودية واحدة من أكبر أسواق "سناب شات" في العالم، حيث يستخدم التطبيق بالمملكة نحو 13 مليون شخص، وفقا لصحيفة "الشرق الأوسط".

وكانت الشركة المالكة للتطبيق قد أعلنت عن زيادة عدد المستخدمين حول العالم في الربع الثاني بنحو 14 مليون مستخدم نشط يوميا، ليصبح الإجمالي 203 ملايين مستخدم نشط يوميا.

وأشارت إحصائيات إلى أن تطبيق "سناب شات" شهد انضمام ما بين 7 إلى 9 ملايين مستخدم بسبب "فلاتر الوجه".