الانتهاء من المشروع التجريبي لتخفيض درجة حرارة الشمس على الحجاج في طرق المشاة بالمشاعر المقدسة

أعلنت أمانة العاصمة المقدسة اليوم الأربعاء الانتهاء من المشروع التجريبي لتخفيض درجة حرارة الشمس على ضيوف الرحمن في طرق المشاة بالمشاعر المقدسة. وقالت الأمانة إن الإدارة العامة للمشاعر المقدسة والمواسم، أنجزت المشروع في مرحلته التجريبية، والذي يمتد على مساحة 3500 متر مربع تقريباً.

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