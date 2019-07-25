الراصد الحربي يتوقع أسبوعًا ماطرًا ويحدد المناطق

توقع الراصد الجوي سامي عبيد عبدالله الحربي، أسبوعًا ماطرًا على بعض مناطق المملكة، يبدأ خلال الساعات المقبلة حتى 2 أغسطس المقبل.

وقال الراصد الحربي -عبر حسابه بموقع التواصل تويتر- إن الحالة المطرية تشمل أجزاء من مناطق الشرقية والرياض ونجران وجازان وعسير والباحة ومكة المكرمة، مع احتمال وصولها إلى المدينة المنورة.

وأضاف أن الحالة الماطرة ناتجة عن كتلة رطبة من جنوب شبه الجزيرة العربية تؤثر في عمان واليمن والمملكة والإمارات بالأمطار خلال الساعات المقبلة، وتستمر حتى 2 أغسطس 2019م، وقد تزيد المدة عن ذلك.

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وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، توقعت -في تقريرها عن حالة الطقس، اليوم الخميس- استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية على عدة مناطق بالمملكة.

وأشارت هيئة الأرصاد -في بيانٍ لها عبر موقعها الإلكتروني- إلى أن الحالة المناخية السابقة تؤثر في مناطق «مكة المكرمة، والمدينة المنورة، وجازان، وعسير»، خاصةً الأجزاء الساحلية منها، وقد تصل إلى شبه انعدام على الطريق الساحلي بين جدة وجازان.

وتابعت أن الرؤية الأفقية ستتأثر بالعوالق الترابية والأتربة المثارة على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية، مضيفةً أن السماء ستكون غائمة جزئيًّا على مناطق «جازان، وعسير، والباحة»، وقد تتخللها تشكيلات من السحب الرعدية على مرتفعات تلك المناطق.