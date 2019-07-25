«التقاعد» تعلن خللًا في هاتفها المجاني.. وتوضح الحل البديل

أعلنت المؤسسة العامة للتقاعد، اليوم الخميس، وجود خلل لدى هاتفها المجاني، معلنةً عن إتاحة حلٍ بديل لتلقي شكاوى واستفسارات المواطنين.

وذكر بيانٌ مقتضبٌ صادرٌ عن المؤسسة اطلعت عليه «عاجل»: «نُشعركم بوجود خلل خارج عن إرادة المؤسسة لدى الهاتف المجاني، وبإمكانكم الاستفادة من الخدمات الإلكترونية للتواصل مع المؤسسة عبر خدمة العناية بالعملاء من خلال الرابط: bit.ly/2ybOEjT».

ولم توضح مؤسسة التقاعد سبب هذا الخلل، كما لم تعلن وقتًا متوقعًا لإصلاحه، لكن خدمة العناية بالعملاء المتاحة في الوقت الراهن تتيح إعطاء مقترح أو تقديم استفسار أو شكوى.

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من جهة أخرى، أقام فرع مؤسسة التقاعد في مدينة عرعر بمنطقة الحدود الشمالية، اللقاء التوعوي الثاني للجهات الحكومية للتعريف بأنظمة التقاعد والخدمات التي تقدمها المؤسسة.

واستهدف اللقاء مسؤولي ومنسوبي الموارد البشرية في عدد من الجهات الحكومية بالمنطقة؛ حيث قدمت المؤسَّسة شرحًا عن أنظمة التقاعد، ونظام تبادل المنافع، والنظام الموحد لمد الحماية التأمينية، كما استعرضت الخدمات والتسهيلات التي تقدمها لعملائها المشتركين والمتقاعدين كالخدمات الإلكترونية الموجهة للعملاء، والجهات الحكومية، وبرنامج المزايا والعروض المقدم للمتقاعدين وذويهم بالتعاون مع القطاع الخاص، وكذلك برنامج «مساكن» للتمويل العقاري.

وجاء هذا اللقاء ضمن سلسلة لقاءات تقيمها «التقاعد» وفروعها حول المملكة، وتهدف إلى نشر الوعي بين أوساط المشتركين والمتقاعدين بأنظمة التقاعد والحقوق والواجبات التقاعدية والخدمات التي تقدمها لعملائها تحقيقًا لاستراتيجية المؤسسة 2022.