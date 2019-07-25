استشهاد البطل «الصميلي» في ميدان الشرف بالحد الجنوبي

كشفت مصادر لـ«عاجل» عن استشهاد البطل الجندي أول بكري بن إدريس أحمد الصميلي أحد منسوبي القوات المسلحة اليوم الأربعاء في ميدان العزة والشرف بمنطقة نجران في الحد الجنوبي، وذلك أثناء أدائه واجبه دفاعًا عن دينه ووطنه، ليكون مصدر فخر واعتزاز لأسرته وقبيلته ولكل أبناء مجتمعه.

وأوضحت المصادر أن البطل الصميلي استشهد عندما كان يقوم بمهامّه الأمنية والعسكرية على الشريط الحدودي حمايةً لحدود البلاد مع زملائه المرابطين.

وأضافت المصادر أن تنسيقًا تم مع ذوي الشهيد لتسلم جثمانه، تمهيدًا لتشييع جنازته لاحقًا، مشيرة إلى أنه يسكن مع أسرته في قرية عببة التابعة لمركز السهي في محافظة صامطة جنوب منطقة جازان.

وسجّل الشهيد «الصميلي» اسمه ضمن الأبطال الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم ودمائهم وذويهم في سبيل الوطن وأمنه واستقراره.

وكان الشهيد قد احتفل منذ عدة أشهر بزواجه لينال الشهادة قبل أن تضع زوجته الحامل أول مولود كان ينتظره بفرحة وبهجة.