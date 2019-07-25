«الأرصاد» تحذِّر من أجواء ترابية وسحب رعدية على 6 مناطق

حذّرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الخميس، من تعرُّض ست مناطق لرياح ترابية وسحب رعدية ممطرة خلال الساعات المقبلة.
وقالت الهيئة في سلسلة تنبيهات اطلعت عليها «عاجل»، إنَّ مناطق جازان (الدرب)، ومكة المكرمة (القنفذة، الليث، الخرمة، الطائف، المويه، تربة، خليص، رابغ، ورنية)، وتبوك (الوجه، أملج، وضباء)، والمدينة المنورة (الحناكية، المهد، وينبع) تتعرَّض لأتربة مثارة ونشاطٍ في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية حتى السابعة مساءً.
يأتي هذا فيما تشهد منطقتا عسير (أبها، أحد رفيدة، الحرجة، المجاردة، النماص، خميس مشيط، سراة عبيدة، ومحايل)، والباحة (الباحة، العقيق، بلجرشي، وبني حسن) سحبًا رعدية ممطرة ونشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًّا في مدى الرؤية حتى الثامنة من مساء اليوم.
وكانت هيئة الأرصاد قد أصدرت تقريرًا بشأن حالة الطقس اليوم الخميس، توقّعت فيه استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار والتي تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية على عدة مناطق بالمملكة.
وأشارت الهيئة إلى أن الحالة المناخية السابقة تؤثر على مناطق «مكة المكرمة، المدينة المنورة، جازان، وعسير» خاصةً الأجزاء الساحلية منها، قد تصل إلى شبه انعدام على الطريق الساحلي بين جدة وجازان.
كانت هذه تفاصيل خبر «الأرصاد» تحذِّر من أجواء ترابية وسحب رعدية على 6 مناطق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.