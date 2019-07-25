«الأرصاد» تحذِّر من أجواء ترابية وسحب رعدية على 6 مناطق

حذّرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الخميس، من تعرُّض ست مناطق لرياح ترابية وسحب رعدية ممطرة خلال الساعات المقبلة.

وقالت الهيئة في سلسلة تنبيهات اطلعت عليها «عاجل»، إنَّ مناطق جازان (الدرب)، ومكة المكرمة (القنفذة، الليث، الخرمة، الطائف، المويه، تربة، خليص، رابغ، ورنية)، وتبوك (الوجه، أملج، وضباء)، والمدينة المنورة (الحناكية، المهد، وينبع) تتعرَّض لأتربة مثارة ونشاطٍ في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية حتى السابعة مساءً.

يأتي هذا فيما تشهد منطقتا عسير (أبها، أحد رفيدة، الحرجة، المجاردة، النماص، خميس مشيط، سراة عبيدة، ومحايل)، والباحة (الباحة، العقيق، بلجرشي، وبني حسن) سحبًا رعدية ممطرة ونشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًّا في مدى الرؤية حتى الثامنة من مساء اليوم.

وكانت هيئة الأرصاد قد أصدرت تقريرًا بشأن حالة الطقس اليوم الخميس، توقّعت فيه استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار والتي تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية على عدة مناطق بالمملكة.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة المناخية السابقة تؤثر على مناطق «مكة المكرمة، المدينة المنورة، جازان، وعسير» خاصةً الأجزاء الساحلية منها، قد تصل إلى شبه انعدام على الطريق الساحلي بين جدة وجازان.