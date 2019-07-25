المملكة تدين وتستنكر تفجير مقر بلدية مقديشو بالصومال

أعرب مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها للتفجير الإرهابي الذي استهدف مقر بلدية مقديشو بجمهورية الصومال الفيدرالية، وأسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص.

وقدم المصدر العزاء والمواساة لذوي الضحايا وللحكومة والشعب الصومالي الشقيق، متمنيًا للجرحى سرعة الشفاء، ومؤكدًا وقوف المملكة وتضامنها مع جمهورية الصومال الشقيقة ضد جميع أشكال العنف والتطرف والإرهاب.