حج / الشؤون الإسلامية تكمل مشروع توريد وتركيب مولدات احتياطية لمساجد المشاعر المقدسة ومسجد الحل



مكة المكرمة 22 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 25 يوليو 2019 م واس

أكملت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والارشاد مشروع توريد وتركيب مولدات احتياطية لمساجد المشاعر المقدسة والمواقيت ومسجد الحل بمكة المكرمة، بهدف توفير تيار بديل يعمل تلقائياً عند انقطاع التيار الكهربائي بمبلغ اجمالي وقدره 2,311,125 ريالاً، حيث تم تركيب عدد 9 مولدات بعض مقرات الوزارة بعرفات، ومسجد المشعر الحرام، ومقر الوزارة بمزدلفة، ومسجد الخيف، وبمشعر منى، ومسجد حجاج البر بمشعر منى، ومسجد السيدة عائشة بالتنعيم، ومسجد الحل بجعرانة .

ويأتي هذا المشروع ضمن المشاريع التطويرية التي اعتمدها معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والارشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، ضمن خطة الوزارة في الحج للعام الجاري 1440هـ، سعياً لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن ليتمكنوا من أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة، تماشياً مع التوجيهات الكريمة التي تؤكد دائماً على تحقيق التميز في الخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام ومختلف المرافق التابعة لها وتجهيزها وتهيئتها وفق أعلى معايير الجودة والمواصفات مواكبة لرؤية المملكة 2030 .

// انتهى //

10:54ت م

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