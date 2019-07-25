السعودية اليوم / تنمية جنوب نجران تقيم عدداً من البرامج والأنشطة



نجران 22 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 25 يوليو 2019 م واس

أقامت لجنة التنمية الاجتماعية بجنوب نجران مؤخراً، عدداً من البرامج والأنشطة للطلاب والطالبات، وذلك بالتعاون مع أندية الحي بتعليم المنطقة.

وأوضحت اللجنة أن الفعاليات تضمنت برنامج مرن عقلك، والبرنامج التربوي أخلاقي عنواني، إلى جانب يوم ترفيهي للبراعم والشباب يشتمل على مسابقات وألعاب رياضية وثقافية، وتنفيذ دورة تدريبية للشباب عن الإسعافات الأولية.

ويأتي البرنامج ضمن الأنشطة والشراكات المجتمعية التي عقدتها اللجنة مع أندية الحي بتعليم نجران خلال الإجازة الصيفية لهذا العام.

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10:28ت م

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