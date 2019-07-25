حج / السديس يدشن مبادرة إثراء تجربة الحجاج الدينية والعلمية والثقافية



مكة المكرمة 22 ذو القعدة 1440 هـ الموافق25 يوليو 2019 م واس

دشن معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس, اليوم, مبادرة إثراء تجربة الحجاج الدينية والعلمية والثقافية التي تُشرف عليها إدارة الحج والعمرة، وذلك بالتعاون مع إدارة العلاقات العامة وإدارة اللغات والترجمة بالمسجد الحرام.

وتتناول المبادرة خدمات وجهود الدولة في تطوير وتحسين تجربة ضيوف الرحمن في ظل رؤية المملكة 2030, من خلال استعراض أبرز الخدمات والمناشط والمبادرات التي تقدمها الرئاسة لضيوف الرحمن.

من جهة أخرى استقبل الشيخ السديس عدداً من ضيوف الرحمن في مكتبه بالمسجد الحرام، مرحباً بهم وحاثاً إياهم باستغلال أوقات وجودهم بالإكثار من الطاعات والتفرغ للعبادة وتعظيم قدسية المكان والزمان.

يأتي ذلك ضمن اهتمام القيادة الرشيدة - أيدها الله - في تقديم جميع الخدمات لضيوف الرحمن عبر منظومة متكاملة تشارك فيها العديد من الجهات المعنية, ليؤدي ضيوف الرحمن مناسكهم بكل يسر وسهولة.

// انتهى //

10:25ت م

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