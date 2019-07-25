السعودية اليوم / مهرجان العسل الدولي الـ 12 بالباحة يواصل فعالياته



الباحة 22 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 25 يوليو 2019 م واس

تتواصل فعاليات مهرجان العسل الدولي الثاني عشر بمنطقة الباحة، في ظل توافد الزوار من داخل المنطقة وخارجها، وسط عروض مختلفة لأنواع العسل ومنتجاته ومستلزمات صناعته.

وأبدى عدد من زوار المهرجان سعادتهم بإقامة المهرجان للسنة الثانية عشرة على التوالي، مشيدين بتنوع المعروضات والفعاليات، كما جذب مهرجان العسل الدولي عدداً من السياح من خارج المنطقة، وذلك لزيارة مهرجان العسل والتعرف على الفعاليات والمعارض المشاركة بمهرجان العسل.

كما زار المهرجان وفود من دول عربية وأجنبية، حيث استمتع السياح بمشاهدة جميع المعارض المصاحبة للمهرجان، مشيدين بما شاهدوه من إنجازات في إقامة مثل هذه المهرجانات وتنوع الفعاليات الجاذبة للزوار التي تحقق من خلالها نجاح السياحة في المنطقة.

ويستهدف المهرجان مساعدة النحالين على تسويق منتجاتهم بطريقة احترافية ويضمن لهم المردود المالي، كما يساعد المصطافين على شراء عسل من مصادر موثوقة, ويقدم النحالون ومنتجو العسل أفضل منتجات النحل من العسل، والغذاء الملكي، وصمغ النحل، وحبوب اللقاح، وشمع النحل، وتتنوع فعاليات المهرجان بين المسابقات والفنون التشكيلية بجانب العروض الترفيهية منها.

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10:22ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.