السعودية اليوم / مدير التعليم بالباحة يقف ميدانياً على بعض المشروعات التعليمية بمحافظة العقيق



الباحة 22 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 25 يوليو 2019 م واس

وقف المدير العام التعليم بمنطقة الباحة الدكتور عبدالخالق حنش الزهراني أمس, ميدانياً على بعض المشروعات التعليمية بمحافظة العقيق, وذلك استمراراً لتنفيذ الخطة الزمنية التي وضعتها الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة للوقوف على المشروعات المتعثرة، ومتابعة القائمة منها، والعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة للنهوض بها وإنهائها من قبل المقاولين المسندة إليهم أو بسحبها, وفقاً للنظام وإعادة طرحها من جديد وحصر المشروعات المتعثرة في الصيانة.

واطلع الدكتور الزهراني على سير العمل بالمشروعات التعليمية والوقوف على نسبة الإنجاز، ومواجهة العوائق التي قد تعترض سير العمل لإيجاد الحلول الفورية، ومناقشة آلية استلام المشروعات, وجودة تنفيذها وفقاً للمواصفات المحددة.

وأكد المدير العام للتعليم بمنطقة الباحة أهمية متابعة تنفيذ المشروعات من خلال إعداد خطة عمل مجدولة للقيام بالزيارات الدائمة من قبل الجهات المعنية للوقوف على نسبة المنجز والرفع بتقارير دائمة للإدارة، مؤكداً التزام المقاولين بأهمية بتنفيذ المشروعات بوقتها المحدد من خلال تكثيف العمل الميداني ومتابعة المشروع ورفع درجة التنسيق والتعاون بين الإدارة والمقاولين حيال تنفيذ المشروعات والعمل على معالجة المعوقات أولاً بأول.

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10:18ت م

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