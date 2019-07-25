السعودية اليوم / الأحوال المدنية بمنطقة الجوف تمدد فترة عمل المكاتب النسائية



الجوف 22 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 25 يوليو 2019 م واس

بدأت الإدارة العامة للأحوال المدنية بمنطقة الجوف بتمديد فترة عمل المكاتب النسائية بالمنطقة، لإتاحة الفرصة لنساء المنطقة لاختيار الأوقات المناسبة لهن للتقديم على خدمات الأحوال المدنية وذلك ضمن حملة ( هويتي انتمائي ).

ويستمر تمديد عمل المكاتب النسائية بمنطقة الجوف حتى نهاية يوم الاثنين 4 / 12 / 1440هـ وذلك ضمن حملة ( هويتي انتمائي )، التي تنفذها الأحوال المدنية بجميع مناطق المملكة، التي تهدف إلى توعية المرأة

ويستقبل مكتب الأحوال المدنية النسائي بسكاكا المواطنات الراغبات في استخراج بطاقة الهوية الوطنية النسائية لأول مرة، من الأحد إلى الخميس من الساعة السابعة والنصف صباحاً حتى الساعة التاسعة مساءً، ويوم السبت من الساعة الثامنة والنصف صباحاً حتى الساعة الثالثة والنصف مساءً.

فيما يستقبل مكتب الأحوال المدنية النسائي في محافظة القريات المواطنات من الساعة السابعة والنصف صباحاً حتى الساعة الرابعة والربع مساءً, بينما يستقبل مكتب الأحوال المدنية النسائي في محافظة طبرجل المواطنات من الساعة السابعة والنصف صباحاً حتى الساعة الرابعة والربع مساءً، ويوم السبت من الساعة الثامنة والنصف صباحاً حتى الساعة الثالثة والنصف مساءً.

// انتهى //

10:11ت م

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الجوف 22 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 25 يوليو 2019 م واسبدأت الإدارة العامة للأحوال المدنية بمنطقة الجوف بتمديد فترة عمل المكاتب النسائية بالمنطقة، لإتاحة الفرصة لنساء المنطقة لاختيار الأوقات المناسبة لهن للتقديم على خدمات الأحوال المدنية وذلك ضمن حملة ( هويتي انتمائي ).ويستمر تمديد عمل المكاتب النسائية بمنطقة الجوف حتى نهاية يوم الاثنين 4 / 12 / 1440هـ وذلك ضمن حملة ( هويتي انتمائي )، التي تنفذها الأحوال المدنية بجميع مناطق المملكة، التي تهدف إلى توعية المرأة السعودية بأهمية بطاقة الهوية الوطنية النسائية كإثبات شخصي لها، وضرورة المحافظة عليها، وتقديم الخدمة للراغبات في إصدار الهوية الوطنية ممن أكملن السن القانوني.ويستقبل مكتب الأحوال المدنية النسائي بسكاكا المواطنات الراغبات في استخراج بطاقة الهوية الوطنية النسائية لأول مرة، من الأحد إلى الخميس من الساعة السابعة والنصف صباحاً حتى الساعة التاسعة مساءً، ويوم السبت من الساعة الثامنة والنصف صباحاً حتى الساعة الثالثة والنصف مساءً.فيما يستقبل مكتب الأحوال المدنية النسائي في محافظة القريات المواطنات من الساعة السابعة والنصف صباحاً حتى الساعة الرابعة والربع مساءً, بينما يستقبل مكتب الأحوال المدنية النسائي في محافظة طبرجل المواطنات من الساعة السابعة والنصف صباحاً حتى الساعة الرابعة والربع مساءً، ويوم السبت من الساعة الثامنة والنصف صباحاً حتى الساعة الثالثة والنصف مساءً.// انتهى //10:11ت م0027

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.