السعودية اليوم / تعليم جازان وصبيا يعقدان اجتماعاً لمناقشة تنفيذ برنامج تطوير الكوادر "سمو"



جيزان 22 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 25 يوليو 2019 م واس

عقدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان وإدارة التعليم بمحافظة صبيا اجتماعاً اليوم، بحضور مدير عام التعليم المكلف ياسر بن فتح الدين دويري، والمساعد للشؤون المدرسية بتعليم صبيا ربيع بن مهدي عطية، وذلك بقاعة الاجتماعات بإدارة تعليم جازان.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة الخطط والآليات لتنفيذ برنامج تطوير الكوادر "سمو"، واستعراض البرامج التدريبية التي تنفذها وزارة التعليم سعياً لتطوير وتأهيل الكوادر التعليمية من معلمين ومشرفين وقيادات مدرسية من الجنسين "بنين وبنات"، وتخريج جيل من الطلاب والطالبات مزود بالمهارات النوعية ليصبح عنصراً فاعلاً في المجتمع تحقيقا لإستراتيجية وزارة التعليم بما يتوافق مع رؤية المملكة ٢٠٣٠.

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09:43ت م

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