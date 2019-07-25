وكيل الصحة: تجهيز مستشفى جازان مو موجود بالعالم والأهالي يردون !

2019-07-25

متابعات الخليج 365 - علي شيبان - جازان

تفاعل مواطنون مع تصريح وكيل وزارة الصحة والذي قال فيه “إن تجهيز مستشفى جازان العام مو موجود بأي مستشفى بالعالم”.

وأثار التصريح حالة من الجدل بين أهالي المنطقة بسبب عجز الصحة عن إنجاز المشروع المتعثر علمًا بأن مستشفى جازان العام من المشاريع التي يتم إعادة تأهيلها.

وتعجب الأهالي من المقطع الذي يبين حديث وكيل الصحة مع أمير جازان عن مستشفى جازان المحترق والذي تأخر إنجاز ترميمه لأكثر من سنتين، موضحين أن الخدمات الصحية في المنطقة غير مُرضية وسط تزاحم في المستشفيات الحكومية والخاصة وعدم توفر أسِرّة للتنويم في أغلب الأحيان؛ ما يضطر الأهالي للسفر إلى المناطق المجاورة، متسائلين “متى ستتحسن الخدمات الصحية في جازان”؟!

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في سياق متصل، تفقد الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، أمس الأربعاء، مشروع إعادة تأهيل البرج الطبي بمستشفى جازان العام وذلك عقب حادثه الحريق التي تعرض لها المستشفى قبل عدة سنوات، حيث استمع إلى شرح وكيل الوزارة المهندس نايف السعيد عن المخططات والتصاميم الهندسية إلى جانب مراحل تنفيذ العمل بالمستشفى مع توسع أفقي وراسي وزيادة السعة السريرية من 161 سريرًا إلى 192 سريرًا وقسم التنويم والولادة الحديثة وتأهيل العيادات الخارجية والصيدلة.

ووجّه الأمير محمد بن ناصر بضرورة بذل أقصى الجهود للإسراع بتنفيذ مشروع إعادة تأهيل مستشفى جازان العام، وكذلك مشروع إنشاء المستشفى التخصصي بجازان ليقوما بدورهما في تقدم أفضل الخدمات أهالي المنطقة، إنفاذًا لتوجيهات ولاة الأمر، مبرزًا ما تجده المنطقة مما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان لكل ما يسهم في خدمة متابعات الخليج 365 والمقيم بالمنطقة كغيرها من مناطق وطننا العزيز.