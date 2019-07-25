المرزم يبدأ الاثنين.. يشتد الحر وتكثر السموم

2019-07-25

متابعات الخليج 365 - الرياض

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أكد الراصد الجوي سامي الحربي أن الاثنين المقبل بداية موسم المرزم، ومدته 13 يومًا.

وأوضح الحربي أن في موسم المرزم يشتد الحر وتكثر السموم والعواصف التربية.

كما توقع الراصد الجوي أسبوعاً ماطراً على المملكة جراء توغل كتلة رطبة، حيث تكون هذه الحالة على أجزاء من منطقة الشرقية والرياض ونجران وجازان، وعسير والباحة ومكة المكرمة ومن المحتمل أن تصل أيضًا إلى منطقة المدينة المنورة.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم أن يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية الأفقية على مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، جازان وعسير خاصةً الأجزاء الساحلية منها (قد تصل إلى شبه انعدام على الطريق الساحلي بين جدة وجازان)، كما تتأثر الرؤية الأفقية بالعوالق الترابية والأتربة المثارة على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية، وتكون السماء غائمة جزئيًا على مناطق جازان، عسير والباحة قد تتخللها تشكيلات من السحب الرعدية على مرتفعات تلك المناطق.