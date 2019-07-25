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شكرا لقرائتكم موعد صدور أهلية حساب المواطن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
موعد صدور أهلية حساب متابعات الخليج 365
متابعات الخليج 365 - الرياض
رد حساب متابعات الخليج 365 على العديد من الاستفسارات بشأن موعد إعلان صدور أهلية المتقدمين للحصول على دعم البرنامج.
وقال حساب متابعات الخليج 365 ردًا على الاستفسارات إنه سيتم الإعلان عن صدور نتائج الأهلية شهرياً من خلال الحساب الرسمي للبرنامج، وبإمكان الشخص معرفة نتيجة أهليته عن طريق حسابه (دراسة الأهلية).
وفي وقت سابق، أعاد حساب متابعات الخليج 365 التأكيد على أن صرف دعم الدفعة 21 من البرنامج ستكون يوم الخميس الموافق 8 أغسطس المقبل، وذلك بدلًا عن يوم 10 أغسطس، وهو موعد الإيداع الرسمي في حساب متابعات الخليج 365.
وحسب النظام المتبع في إيداع الدعم في حساب متابعات الخليج 365 يتم الإيداع في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو تقديم الإيداع ليوم قبله أو التأخير ليوم بعده، حال صادف يوم الإيداع إجازة رسمية.
وتواصل عملية التسجيل في برنامج حساب الموطن في دورة الدفعة الـ22، والتي سيتم إيداعها في شهر سبتمبر المقبل.
وحث برنامج حساب متابعات الخليج 365 المواطنين على التسجيل للاستفادة من الدعم عبر الرابط التالي (هنا)
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