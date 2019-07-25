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تحذير من هدف للباحثين عن العمل

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2019-07-25

تحذير من هدف للباحثين عن العمل

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعاد صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) تحذير الباحثين عن العمل بشأن ضرورة الحفاظ على المعلومات الشخصية.

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وقال “هدف”: حفاظًا على سرية معلوماتك الشخصية احرص على عدم تزويد أية جهة أو شخص ببيانات الدخول على حسابك في البوابة الوطنية للعمل طاقات.

في سياق آخر، ودعمًا لتوظيف السعوديين والسعوديات، ورفع مساهمتهم في سوق العمل، وتحفيز القطاع الخاص على التوطين، يقدم هدف الدعم للمنشآت لتوظيف السعوديين ضمن برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات.
ويمكن الاطلاع على برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات عبر الرابط هنا





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