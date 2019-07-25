محمد بن مسعود - الدمام - أعربت عن أطيب التمنيات للشعب الشقيق بالتقدم بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة للرئيس إبراهيم محمد صالح رئيس جمهورية المالديف بمناسبة ذكرى يوم استقلال بلاده. وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية المالديف الشقيق باطراد التقدم والازدهار. وأشاد -أيده الله- بالعلاقات المتميزة التي تربط البلدين الشقيقين، والتي يحرص الجميع على تنميتها في المجالات كافة. وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة بهذه المناسبة لرئيس المالديف. وعبر ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجياً لحكومة وشعب جمهورية المالديف الشقيق المزيد من التقدم والازدهار. القيادة تهنئ رئيس المالديف بذكرى استقلال بلاده وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-07-25 بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة للرئيس إبراهيم محمد صالح رئيس جمهورية المالديف بمناسبة ذكرى يوم استقلال بلاده. وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية المالديف الشقيق باطراد التقدم والازدهار. وأشاد -أيده الله- بالعلاقات المتميزة التي تربط البلدين الشقيقين، والتي يحرص الجميع على تنميتها في المجالات كافة. وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة بهذه المناسبة لرئيس المالديف. Advertisements وعبر ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجياً لحكومة وشعب جمهورية المالديف الشقيق المزيد من التقدم والازدهار. 25 يوليو 2019 - 22 ذو القعدة 1440 09:53 AM أعربت عن أطيب التمنيات للشعب الشقيق بالتقدم أعربت عن أطيب التمنيات للشعب الشقيق بالتقدم بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة للرئيس إبراهيم محمد صالح رئيس جمهورية المالديف بمناسبة ذكرى يوم استقلال بلاده. وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية المالديف الشقيق باطراد التقدم والازدهار. وأشاد -أيده الله- بالعلاقات المتميزة التي تربط البلدين الشقيقين، والتي يحرص الجميع على تنميتها في المجالات كافة. وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة بهذه المناسبة لرئيس المالديف. وعبر ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجياً لحكومة وشعب جمهورية المالديف الشقيق المزيد من التقدم والازدهار. ، القيادة تهنئ رئيس المالديف بذكرى استقلال بلاده ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر القيادة تهنئ رئيس المالديف بذكرى استقلال بلاده لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.