محمد بن مسعود - الدمام - قالت في تغريدة لها عبر "تويتر": خارج عن إرادة المؤسسة أكدت المؤسسة العامة للتقاعد اليوم وجود خلل بالهاتف المجاني. وقالت في تغريدة لها صباح اليوم عبر "تويتر": نشعركم بوجود خلل خارج عن إرادة المؤسسة لدى الهاتف المجاني، وبإمكانكم الاستفادة من الخدمات الإلكترونية للتواصل مع المؤسسة عبر خدمة "العناية بالعملاء" من خلال الرابط التالي: (link:( https://bit.ly/2ybOEjTbit.ly/2ybOEjT خلل في الهاتف المجاني لـ#مؤسسة_التقاعد وهذا هو البديل صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-07-25 أكدت المؤسسة العامة للتقاعد اليوم وجود خلل بالهاتف المجاني. وقالت في تغريدة لها صباح اليوم عبر "تويتر": نشعركم بوجود خلل خارج عن إرادة المؤسسة لدى الهاتف المجاني، وبإمكانكم الاستفادة من الخدمات الإلكترونية للتواصل مع المؤسسة عبر خدمة "العناية بالعملاء" من خلال الرابط التالي: (link:( https://bit.ly/2ybOEjTbit.ly/2ybOEjT Advertisements 25 يوليو 2019 - 22 ذو القعدة 1440 09:19 AM قالت في تغريدة لها عبر "تويتر": خارج عن إرادة المؤسسة قالت في تغريدة لها عبر "تويتر": خارج عن إرادة المؤسسة أكدت المؤسسة العامة للتقاعد اليوم وجود خلل بالهاتف المجاني. وقالت في تغريدة لها صباح اليوم عبر "تويتر": نشعركم بوجود خلل خارج عن إرادة المؤسسة لدى الهاتف المجاني، وبإمكانكم الاستفادة من الخدمات الإلكترونية للتواصل مع المؤسسة عبر خدمة "العناية بالعملاء" من خلال الرابط التالي: (link:( https://bit.ly/2ybOEjTbit.ly/2ybOEjT ، خلل في الهاتف المجاني لـ#مؤسسة_التقاعد وهذا هو البديل ،

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