، "القثامي": "التخصصات الصحية" أوقفت 35 ألف ممارس غير مؤهلين ،

محمد بن مسعود - الدمام - قال: تزوير الخبرة يعرّض المنشأة لخطر وجود ممارس صحي غير كفء

كشف المتحدث الرسمي للهيئة السعودية للتخصصات الصحية فهد القثامي عن إيقاف الهيئة خلال 25 عاماً الماضية أكثر من 35 ألف ممارس صحي غير مؤهلين ولا يمكن أن يعملوا في القطاع الصحي.

وحذر "القثامي" من أن تزوير وثائق الخبرة لا يقل خطورة عن تزوير الشهادات والمؤهلات، معللاً بأن محاولة إثبات الخبرة بالتزوير يعرّض المنشأة الصحية لخطر وجود ممارس صحي فاقد الكفاءة والمهنية ويعرّض المرضى للخطر.

ولفت في حديثه لقناة "العربية" أمس إلى أن الهيئة تقوم بدور يحمي المنشآت الصحية من الممارسين الصحيين غير المؤهلين، مشيراً إلى أن مجرد وجود جهة لتدقيق المؤهلات لفحصها يبعث الاطمئنان حتى للمرضى والمنشآت الصحية.

وأضاف "القثامي" أن الهيئة متعاقدة مع شركة عالمية منذ فترة طويلة للقيام بتدقيق مؤهلات وخبرات الممارسين الصحيين، وحالات التزوير المكتشفة للشهادات والمؤهلات الصحية أصحابها لا يعملون أساساً في القطاع الصحي، إذ يتم اكتشاف حالات التزوير قبل دخول الممارس الصحي للعمل في المستشفيات.

وكانت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية قد كشفت عن رصد 200 شهادة مزورة خلال العام الماضي، وإيقاف أكثر من ألف ممارس صحي لعدة أسباب منها الأخطاء الطبية.