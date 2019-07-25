، شاهد.. كلب يضحي بحياته وآخر ببصره لإنقاذ طفلة من أفعى خطيرة ،

محمد بن مسعود - الدمام - كاميرا المراقبة سجلت الملحمة البطولية

في ملحمة بطولية، أقدم كلبان على إنقاذ طفلة صغيرة من أنياب أفعى كوبرا كادت أن تفتك بها، ووقعت الحادثة، مؤخراً في مدينة كيداباوان بمنطقة كوتاباتو بالفلبين، والتقطتها كاميرات المراقبة في منزل الطفلة.

وبحسب موقع "نيويورك بوست" فإن الأفعى كانت قد تسللت إلى فناء المنزل الأمامي، حيث كانت الطفلة "سكاي" ذات الأربع سنوات نائمة في سريرها.

وعندها سارع أحد الكلبين إلى مهاجمة أفعى الكوبرا بكل شجاعة، لكنه لم يكن قادراً على التصدي لها بمفرده، مما دفع بزميله إلى التدخل لمساعدته.

وبعد معركة عنيفة دامت نحو دقيقتين، استطاع الكلبان القضاء على تلك الكوبرا التي نفقت متأثرة بجراحها، ليلحقها بعد بضع دقائق الكلب الأبيض البالغ من العمر عامين عقب تسلل السم إلى جسده الصغير، فيما أصيب صديقه ذو الأربع أعوام بالعمى جراء نفث السم على عينيه، حسب موقع "سكاي نيوز عربية".

وقال والد الطفل: "كنت مع زوجتي في العمل، وقد تركنا طفلتنا برعاية جليسة أطفال، وشعرنا بالدهشة والصدمة عندما رأينا الفيديو".

وأضاف: "نحن ممتنان كثيراً للكلبين الشجاعين، فقد أنقذا طفلتي الصغيرة من موت محقق، سأفتقد كلبي كثيراً".