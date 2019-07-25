نفت مصادر «عاجل»، ما أثير حول حجب تطبيق موقع التواصل الاجتماعي «سناب شات» غدًا في السعودية.
وقالت المصادر، في تصريحات لـ«عاجل»، إن هذا الأمر غير صحيح، لافتًا إلى أنه لم يحدث ما يدعو لحجب التطبيق.
وانتشر خلال الساعات الماضية، وسم تحت عنوان: «#حجب_السناب_في_السعوديه_من_غد» ما أثار عددًا من التساؤلات حول حقيقة الأمر.
وتفاعل المغردون بشكل كبير مع الهاشتاج؛ ما جعله يعتلي صدارة قائمة الأكثر تغريدًا وتداولًا في المملكة العربية السعودية. وتعد السعودية واحدة من أكبر أسواق «سناب شات» في العالم؛ حيث يستخدم التطبيق بالمملكة نحو 13 مليون شخص، وفقًا لتقارير إعلامية.
وكانت الشركة المالكة للتطبيق قد أعلنت زيادة عدد المستخدمين حول العالم في الربع الثاني بنحو 14 مليون مستخدم نشط يوميًّا؛ ليصبح الإجمالي 203 ملايين مستخدم نشط يوميًّا.
وأشارت «سناب شات» إلى أن ما بين 7 إلى 9 ملايين مستخدم انضموا بسبب «فلاتر الوجه».
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر «عاجل» توضح حقيقة حجب سناب شات في السعودية.. غدًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.