دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper الزعاق: موسم المرزم يبدأ الخميس برطوبة شديدة ورياح مغبرة

قال عضو الاتحاد العربي لعلوم الفلك الدكتور خالد الزعاق، إنّ اليوم الأربعاء هو آخر موسم الجوزاء، فيما يبدأ غدًا الخميس موسم المرزم الذي يستمر 13 يومًا.

وغرّد عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «اليوم آخر الجوزاء وغدًا الخميس أول المرزم، ويسميها بعض العامة بالقدحة ويقولون (لا دخل المرزم فامل المحزم) كناية عن بداية كثرة التمر».

وأضاف أنّ هذا الموسم تشتد فيه الرطوبة على السواحل وتكثر السحب الكاتمة للأجواء للوسطى، ويشتد هبوب الرياح المغبرة على جازان وسواحلها، موضحًا أنّ حرارته تسمى بطباخ التمر.

وبدأ موسم الجوزاء في 29 يونيو الماضي، وقال الزعاق، في تغريدة سابقة، في موسم الجوزاء تشتد هبوب السموم المسماة رياح صباخ اللون (يطيح اللون ببلح النخيل)، وعدد أيامها 26 يومًا، ومن نجوم شدة الصيف الثلاثة؛ هي: الجوزاء والمرزم والكليبين».