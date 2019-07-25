بدء مغادرة حجاج غزة عبر معبر رفح

بدأ صباح اليوم الخميس مغادرة أولى قوافل حجاج قطاع غزة عبر معبر رفح لأداء مناسك الحج في المملكة العربية السعودية ، وقال الوكيل في وزارة الأوقاف محمود النيرب ان أول رحلة من حجاج غزة بدأت في مغادرة القطاع عبر معبر رفح ومن ثم الى مطار القاهرة الدولي وبعدها الى مكة المكرمة لأداء مناسك الحج.

وأشار النيرب ان الأمور تسير على ما يرام وان حجاج غزة بدؤوا بالتوجه الى معبر رفح ومنها الى مطار القاهرة ثم لمطار جدة في السعودية.

وأوضح ان سفر حجاج غزة سيكون على 4 أيام بواقع 3 رحلات يومياً ، مبيناً ان لجان وزارة الأوقاف المتعددة باشرت عملها منذ وصولها الى مكة المكرمة.

وأعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة ، امس الاربعاء، الية العمل بمعبر رفح البري خلال أيام مغادرة الحجاج إلى الديار الحجازية لاداء فريضة الحج.

وقالت الداخلية في تصريح صحفي تلقت "سوا" نسخة عنه، إن العمل بمعبر رفح البري سيُخصص لسفر الحجاج فقط لمدة أربعة أيام متتالية، ابتداء من يوم غدٍ الخميس 7/25 وحتى الأحد 7/28.