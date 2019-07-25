شاب يقرصن القنوات المدفوعة لآلاف الزبائن

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ألقت الشرطة الإيطالية القبض على شاب ثلاثيني يشتبه في أنه صمم آلية متطوّرة جدّا لقرصنة القنوات المدفوعة التي كان يبيعها “بطريقة غير قانونية” لآلاف “الزبائن” في أنحاء إيطاليا كافة.

ووجدت شرطة صقلية في منزل الشاب، البالغ من العمر 35 عاماً، في باليرمو منصة القرصنة التلفزيونية “زي سات” التي تتألّف من 57 برمجية لكسر شيفرة قنوات “سكاي إيطاليا”، وهي مجموعة إعلامية أطلقها البريطاني روبرت ميردوك سنة 2003.

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وضبط المحققون في المنزل أيضا مبلغاً نقدياً قدره 186 ألفا و900 يورو، فضلاً عن آلة لعدّ الأوراق النقدية ومحفظتين إلكترونيتين تحويان عملات مشفّرة، بحسب ما نقلت وسائل إعلام إيطالية عن مصادر في الشرطة.

وفتحت النيابة العامة في باليرمو تحقيقاً بتهمة انتهاك القانون الخاص بحقوق التأليف يطال المشتبه به الذي قدّر عدد “زبائنه” بنحو 11 ألف شخص. ويشتبه في أنه كان يبيع بأسعار بخسة نفاذاً عبر الإنترنت إلى قنوات فضائية تتطلّب عادة دفع اشتراكات.

وبحسب المحققين، باتت منصات القرصنة التلفزيونية تشكّل مصدر عائدات جديداً للأوساط القريبة من الجريمة المنظمة التي يقدّر رقم أعمالها السنوي بحوالي 700 مليون يورو.

