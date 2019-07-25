الهيئة العامة للأوقاف تعلن وظائف إدارية قيادية للجنسين في الرياض

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تعلن الهيئة العامة للأوقاف عن توفر وظائف إدارية قيادية في مقرها بالرياض لحملة البكالوريوس مع الخبرة بالمسميات والشروط التالية:

1- مدير إدارة الأداء والتخطيط الاستراتيجي (Strategic Planning and Performance, Director)

المتطلبات:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية (رجال أو نساء).

– حاصل على درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال) أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن 10 سنوات منها 7 سنوات في نفس المجال.

– يفضل من لديهم شهادات مهنية في مجال التخطيط الاستراتيجي والأداء.

– يفضل من لديهم خبرة في إجراء التحليل الاستراتيجي.

الوصف الوظيفي:

قيادة وإدارة وحدة التخطيط والأداء الاستراتيجي للأوقاف وتوفير القيادة الداخلية والتوجيه للتنفيذ والتحسينات لجميع جوانب التخطيط الاستراتيجي والتنفيذ عبر الأوقاف وشمل ذلك (التحكم، إعداد التقارير، ضمان التسليم، المنهجيات، تنمية القدرات).

2- مدير إدارة مكتب البرنامج الإلكتروني (EProgram Management Office, Director)

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المتطلبات:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية (رجال أو نساء).

– حاصل على البكالوريوس ويفضل في تخصص (إدارة الأعمال، العلوم، الهندسة) أو ما يعادلهم من الخبرة والتدريب.

– خبرة لا تقل عن 10 سنوات منها 5 سنوات في إدارة المشاريع.

– حاصل على شهادة مهنية في إدارة المشاريع (PMP) أو (PgMP).

– خبرة في إدارة محفظة المشاريع ذات الصلة بالخدمات.

الوصف الوظيفي:

قيادة وإدارة مكتب برامج ومحفظة مشاريع إدارة الأوقاف ومراقبة أداء المشاريع وتقدير تقرير إلى الرئيس التنفيذي بالإضافة إلى المشاركة في اختيار المشاريع وقرارات تحديد الأولويات ودعم محفظة المشاريع مع تقديم التوصيات للإدارة العليا لتحسين الأداء.

طريقة التقديم:

يبدأ التقديم من أمس الأربعاء 1440/11/21هـ (الموافق 2019/7/24م) من خلال الروابط التالية:

– للتقديم على وظيفة (مدير إدارة الأداء والتخطيط الاستراتيجي):إضغط هنا

– للتقديم على وظيفة (مدير إدارة مكتب البرنامج الإلكتروني):إضغط هنا

