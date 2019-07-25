الهيئة العامة للإحصاء تعلن وظيفتين للرجال بمسمى أخصائي تخطيط

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تعلن الهيئة العامة للإحصاء بالرياض عن توفر وظيفتين إداريتين للرجال بمسمى (أخصائي تخطيط استراتيجي) لحملة البكالوريوس مع الخبرة في التخصصات التالية:
– إدارة الجودة
– إدارة الأعمال
– التخطيط الاستراتيجي
الشروط:
– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
– حاصل على درجة البكالوريوس فأعلى في التخصصات المشار إليها أعلاه.
– خبرة لا تقل عن سنتين في نفس المجال.
– إتقان اللغة الإنجليزية.
القدرات والمهارات المطلوبة:
– القدرة على تطوير الأهداف والمبادرات الاستراتيجية الخاصة بالهيئة.
– القدرة على تحديد وتصميم وإدارة المبادرات والمشاريع ضمن برامج تغيير شاملة.
– القدرة على تطوير الهيكل التنظيمي للهيئة العامة للإحصاء بالموائمة مع التوجه الاستراتيجي.
– القدرة على تحديد وتطبيق السياسات والإجراءات التي تحمي الإنتاج الفكري للهيئة العامة للإحصاء.
المهام والمسؤوليات:
– دعم مدير إدارة الاستراتيجية في إعداد الخطط الاستراتيجية لعرضها على مجلس إدارة الهيئة لاعتمادها.
– دعم مدير إدارة الاستراتيجية في عملية إدارة التخطيط الاستراتيجي في الهيئة بشكل عام إلى جانب إدارة دورة تخطيط العمل السنوية.
– المساعدة في تحويل الاستراتيجيات طويلة الأجل إلى خطط متوسطة الأجل وسنوية.
– إعداد قواعد العمل والإرشادات والنماذج الخاصة بعمليات التخطيط الاستراتيجي وتخطيط العمل.
– مراقبة أداء الهيئة بالمقارنة مع نظرائها على الساحة الإقليمية والدولية بشكل دوري
– أي مهام أخرى يكلف بها في مجال اختصاص الإدارة.
طريقة التقديم:
يبدأ التقديم من أمس الأربعاء 1440/11/21هـ من خلال الرابط: http://bit.ly/2JMMr5e
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