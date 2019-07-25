الهيئة العامة للإحصاء تعلن وظيفتين للرجال بمسمى أخصائي تخطيط

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تعلن الهيئة العامة للإحصاء بالرياض عن توفر وظيفتين إداريتين للرجال بمسمى (أخصائي تخطيط استراتيجي) لحملة البكالوريوس مع الخبرة في التخصصات التالية:

– إدارة الجودة

– إدارة الأعمال

– التخطيط الاستراتيجي

الشروط:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– حاصل على درجة البكالوريوس فأعلى في التخصصات المشار إليها أعلاه.

– خبرة لا تقل عن سنتين في نفس المجال.

– إتقان اللغة الإنجليزية.

القدرات والمهارات المطلوبة:

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– القدرة على تطوير الأهداف والمبادرات الاستراتيجية الخاصة بالهيئة.

– القدرة على تحديد وتصميم وإدارة المبادرات والمشاريع ضمن برامج تغيير شاملة.

– القدرة على تطوير الهيكل التنظيمي للهيئة العامة للإحصاء بالموائمة مع التوجه الاستراتيجي.

– القدرة على تحديد وتطبيق السياسات والإجراءات التي تحمي الإنتاج الفكري للهيئة العامة للإحصاء.

المهام والمسؤوليات:

– دعم مدير إدارة الاستراتيجية في إعداد الخطط الاستراتيجية لعرضها على مجلس إدارة الهيئة لاعتمادها.

– دعم مدير إدارة الاستراتيجية في عملية إدارة التخطيط الاستراتيجي في الهيئة بشكل عام إلى جانب إدارة دورة تخطيط العمل السنوية.

– المساعدة في تحويل الاستراتيجيات طويلة الأجل إلى خطط متوسطة الأجل وسنوية.

– إعداد قواعد العمل والإرشادات والنماذج الخاصة بعمليات التخطيط الاستراتيجي وتخطيط العمل.

– مراقبة أداء الهيئة بالمقارنة مع نظرائها على الساحة الإقليمية والدولية بشكل دوري

– أي مهام أخرى يكلف بها في مجال اختصاص الإدارة.

طريقة التقديم:

يبدأ التقديم من أمس الأربعاء 1440/11/21هـ من خلال الرابط: http://bit.ly/2JMMr5e

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